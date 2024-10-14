Французский футболист рассказал о депрессии во время выступлений за «Рубин»

Фото: Максим Платонов

Французский полузащитник Янн М’Вила рассказал, что находился в депрессии во время выступлений за казанский «Рубин». По словам футболиста, у него постоянно случались нервные срывы в Казани.

— В то время я получал около 500 тысяч евро в месяц, за два месяца у меня был почти миллион. Я сидел один в своей комнате, и у меня постоянно случался нервный срыв. Эти деньги были на моей карте, но мне они были не нужны. Я даже не мог сесть в самолет, чтобы улететь куда-нибудь. Я принимал таблетки, а врач приходил ко мне, делал мне укол, и только после этого я мог заснуть, — приводит слова футболиста Ouest-France.

М’Вила выступал за «Рубин» в период с 2012 по 2018 годы. За это время футболист дважды отправлялся в аренду — в итальянский «Интер» и английский «Сандерленд». Также в его активе 1 матч за молодежную команду «Рубина».

Летом М’Вила перешел в клуб второго дивизиона Франции «Кан». Сам футболист признался, что оказался в команде после звонка форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Сообщалось, что игрок мадридского клуба станет совладельцем «Кана».

Зульфат Шафигуллин