В России хотят вернуть обязательный техосмотр

Фото: Динар Фатыхов

Страховое сообщество предложило вернуть обязательный техосмотр для легковых автомобилей в России. По мнению Российского союза автостраховщиков, эта мера необходима для повышения безопасности дорожного движения, так как парк автомобилей в стране стареет и доля потенциально опасных машин растет, передают «Известия».

Такую меру хотят возобновить для всех легковых автомобилей с 2026 года. В качестве компромисса может быть рассмотрен вариант введения обязательного ТО только для автомобилей старше 10 лет.

Кроме того, эксперты отмечают необходимость реформирования действующей системы техосмотра, чтобы предотвратить продажу диагностических карт без фактического прохождения осмотра.

Сейчас техосмотр для большинства легковых автомобилей является добровольным. Автовладельцы в основном сталкиваются с ним только при перепродаже автомобиля.

С 1 января 2024 года стоимость ТО будет снова повышена. По прогнозам, техосмотр в Татарстане также подорожает минимум на 7%.

Рената Валеева