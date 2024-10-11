В России разработали концепцию нового авианосца для ВМФ

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Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) завершил разработку концептуального проекта нового авианосца для ВМФ России, получившего название «МАК» (Морской авианесущий комплекс). Об этом сообщил генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.

По словам Савченко, концепция была разработана два года назад. Вопрос строительства авианесущих кораблей, по его словам, находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», который в данный момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.

Анастасия Фартыгина