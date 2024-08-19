Роспотребнадзор: пять пляжей Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 19 августа пять пляжей Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям. В нескольких водоемах региона выявили нарушения гигиенических и санитарно-химических показателей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям не рекомендуется плавание в водоемах городских пляжей Казани («Локомотив»), Тетюш и Заинска. По санитарно-химическим показателям: на пляжах «Озеро Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье» в столице Татарстана.

На прошлой неделе Роспотребнадзор Татарстан заявил о том, что водоемы на трех казанских пляжах не соответствуют гигиеническим требованиям. На 12 августа зафиксированы нарушения на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье».

Разиль Самигуллин