Три пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор Татарстан заявил о том, что водоемы на трех казанских пляжах не соответствуют гигиеническим требованиям. Так, на 12 августа зафиксированы нарушения на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Большое Лебяжье».

После обследований проб воды были выявлены нарушения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Администрациям районов направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Напомним, на прошлой неделе казанцы пожаловались на горы мусора на Изумрудном озере. В социальных сетях появились фото, на которых запечатлены отходы, разбросанные вдоль берега. По словам жителей, здесь нет ни одной урны, а поблизости — ни одной мусорной площадки.

Разиль Самигуллин