На 89-м году жизни умер американский телеведущий и родоначальник ток-шоу Фил Донахью

Известный американский телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет, сообщил Washington Post.

Донахью стал родоначальником современных ток-шоу, которые появились с его подачи в 1960-х годах.

— Почти 30 лет Донахью был ведущим дневного телевизионного ток-шоу, в котором обсуждалось серьезное и непристойное, популяризировался непринужденный формат — когда зрители задавали вопросы и высказывали свое мнение, — пишет WP.

В отечественном медиаполе телеведущий запомнился тем, что вел телемосты между СССР и США.

Олег Исаков