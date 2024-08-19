На 89-м году жизни умер американский телеведущий и родоначальник ток-шоу Фил Донахью
Известный американский телеведущий Фил Донахью скончался в возрасте 88 лет, сообщил Washington Post.
Донахью стал родоначальником современных ток-шоу, которые появились с его подачи в 1960-х годах.
— Почти 30 лет Донахью был ведущим дневного телевизионного ток-шоу, в котором обсуждалось серьезное и непристойное, популяризировался непринужденный формат — когда зрители задавали вопросы и высказывали свое мнение, — пишет WP.
В отечественном медиаполе телеведущий запомнился тем, что вел телемосты между СССР и США.
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