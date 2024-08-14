Медведи разоряют ульи в Татарстане: как фермеры пытаются защитить свои пасеки

Фото: Артем Гафаров

В Татарстане участились случаи разорения ульев медведями. Фермер Эдуард Михайлов установил на своей пасеке видеоловушку, которая зафиксировала появление косолапого ночью. Это был не первый случай разорения ульев на его владениях, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам пчеловода, медведи зачастили на его пасеку в последние 5 лет, и он ищет способы, как их отпугнуть. Для этого он регулярно зажигает петарды, днем включает радио, а ночью — фонари. Однако эти меры не всегда оказываются эффективными.



Чтобы обезопасить лесные пасеки от диких зверей, общество пчеловодов Татарстана рекомендует огородить ульи электрической решеткой. Этот метод считается наиболее эффективным. В случае порчи ульев животными материальной помощи от государства не полагается.

Специалисты отмечают, что сейчас для медведей в лесах много корма, поэтому они не проявляют агрессию. Последний случай нападения на людей был зафиксирован 10 лет назад. Сейчас в лесах Татарстана обитает около 80 особей бурого медведя, хотя еще в 1995 году их было всего 10. Больше всего медведей встречается в Агрызском, Мамадышском и Сабинском районах.