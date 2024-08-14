В казанском кинофестивале примут участие 47 стран
В 2024 году на Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар» впервые заявлены фильмы из Йемена, Малайзии, с Кубы и из Мавритании. Об этом сообщает ТАСС.
Всего организаторы получили 814 заявок из 47 стран. Для сравнения: на первый фестиваль в 2005 году было заявлено 40 киноработ из 12 стран мира.
В программе фестиваля этого года акцент сделан на семейных ценностях, а также на 100-летии татарстанского кинематографа. В рамках юбилея состоится ретроспектива татарстанских фильмов. «Алтын Минбар» пройдет в Казани с 6 по 11 сентября 2024 года.
Также в программе фестиваля представлены ленты на тему патриотизма и формирования жизни на новых территориях. Фильмы на эту тему будут показаны во внеконкурсной программе «Война и мир. Новые территории».
На фестивале традиционно будет организована деловая площадка, которая включает в себя региональный кинорынок, питчинг кинопроектов и международную научно-практическую конференцию «Мировые тренды кинематографа».
Напомним, что у Татарстана, как сообщила глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова, который работал с Казахстаном («Тарлан») и Узбекистаном («Сумбуль»), появляются, помимо «Учителя», еще два международных проекта. Об этом подробнее — в материале «Реального времени».
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