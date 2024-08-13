В Казани жители домов на улице Фучика договорились объединить территории своих дворов

Жители домов №53, 55 и 55а по улице Фучика решили объединить территории дворов в общую зону. В Казани по программе «Наш двор» обустраивают новую детскую и спортивную площадку на месте бывших ограждений между домами. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Благоустройство затронуло территорию общей площадью почти 13 тыс.кв.м. На площади 7,5 тыс.кв.м уложат новый асфальт. Дорожные работы на сегодняшний день выполнены на 65%.

На новой площадке для детей установят три игровых комплекса, горку, по две детские качели и качалки, пружинку «мотоцикл» и бревно и воркаут-зону для занятия спортом.

В целях размещения площадки парковку перенесли ближе к дому №53. Количество мест для автомобилей останется прежним — 71, но на внутриквартальном проезде добавят внешний карман на шесть машино-мест.

Благоустройство территории в рамках программы началось еще 17 июня. До этого во дворе дополнительно отремонтировали теплотрассу. Работы планируется завершить до 30 августа.

Напомним, в этом году на реализацию региональной программы «Наш двор» направят 10 млрд рублей. В программу включены 833 территории в 30 муниципальных образованиях. С 2020 по 2023 год проведен ремонт свыше 4,3 тысячи дворов на общую сумму 34 млрд рублей.

Дарья Пузикова