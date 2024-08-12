В Казани появились 12 новых бесплатных общественных туалетов

Фото: Александр Ильин

В Казани установили 12 современных туалетных модулей в парках, скверах и туристических зонах. Об этом сообщает мэрия города.

Бесплатные уборные уже работают под стенами Кремля, у Центра семьи «Казан», Центрального стадиона, стадиона «Ак Барс Арена», в Лядском саду, Ленинском саду, скверах им. Аксенова, 100-летия образования строительной отрасли республики, театра кукол «Экият», сквере по ул. Академика Парина, а также у станций метро «Козья слобода» и «Проспект Победы».

Еще четыре модуля вскоре будут открыты после устранения последних замечаний.

Кроме того, в этом году провели ремонт восьми существующих общественных туалетов, заменив поврежденные элементы, отремонтировав кровлю, обшивки и сантехническое оборудование. Обновлены уборные в парках им. Карима Тинчурина, «Черное озеро», «Крылья Советов», парках у ДК химиков и ДК им. Саид-Галиева, Горкинско-Ометьевском лесу и на ул. Ш. Марджани.



Напомним, что в парках и скверах Казани этим летом отремонтировали и запустили 11 фонтанов, ремонт включал замену и обновление насосного оборудования, светодиодных светильников, гранитных плит, щитов управления и других деталей.



Анастасия Фартыгина