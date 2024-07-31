Операторы об ужесточении правил покупки сим-карт: «Ряд положений нуждается в уточнении»

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Положения нуждаются в уточнении

Госдума приняла закон, который направлен на защиту россиян от преступлений, связанных с использованием мобильных устройств. В частности, согласно поправкам, с 1 января 2025 года граждане государства могут оформить на свое имя не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.

Законодательные изменения необходимы, чтобы исключить возможность распространения «серых» сим-карт, которые зачастую используются мошенниками. Однако «ряд положений в перспективе нуждается в уточнении», заявили «Реальному времени» в пресс-службе «МегаФона».

Так, новый закон обязывает иностранцев проходить в салонах связи идентификацию с использованием единой биометрической системы (ЕБС).



— Доработка информационных систем операторов, закупка и оснащение оборудованием салонов связи, а также обучение персонала займут минимум 7-8 месяцев. Таким образом, обеспечить оснащение и подключение салонов связи в значительном объеме к указанному сроку довольно проблематично, — сообщил оператор.

«Необходимо сократить сроки и количество посещений иностранцами организаций для приобретения сим-карт»

По подсчетам «МегаФона», на приобретение сим-карты иностранцам придется потратить порядка 20 дней. Сначала им нужно посетить МФЦ и получить СНИЛС, потом завести себе учетную запись на «Госуслугах». Следующий шаг — сдача биометрии в банке или МФЦ. Неизвестно, готовы ли клиенты потратить столько времени, притом что большинство въезжающих в Россию иностранцев не планируют оставаться в стране более трех месяцев.

— На наш взгляд, необходимо значительно сократить сроки и количество физических посещений иностранцами организаций для законного приобретения сим-карт. Для этого необходимо наделить операторов связи полномочиями по сбору и регистрации биометрии в ЕБС, что позволит после получения СНИЛС и учетной записи на ЕПГУ («Госуслугах» — прим. ред.) в МФЦ сразу посещать салоны связи. У операторов связи все основания на получение такого права есть. Мы, в частности, ни в чем не уступаем банкам в организационно-техническом оснащении и мерах ответственности, — заявили в пресс-службе оператора.

ЕБС — оптимальный клиентский путь



В пресс-службе ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) поддержали законодательные инициативы, направленные на регулирование продаж сим-карт. В компании выразили надежду, что у операторов связи будет возможность собирать и регистрировать биометрию в государственной цифровой платформе «Единая биометрическая система» (ЕБС). «По нашему мнению, это наиболее удобный и оптимальный клиентский путь», — сказали в компании.

По мнению МТС, необходимо создать гибкий механизм дополнительного оформления сим-карт.

— Несмотря на ограничение количества сим-карт, необходимо создать гибкий механизм их дополнительного оформления, т.к. сегодня активно развивается рынок интернета вещей, в семьях сим-карты покупают для детей и лиц старшего возраста, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МТС в Татарстане.

Галия Гарифуллина