Комитет Госдумы поддержал инициативу обязать блогеров сообщать о себе в РКН

Фото: Дарья Пинегина

Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки к законопроекту о защите граждан России от преступлений с использованием мобильной связи, обязывающие владельцев каналов в мессенджерах с более 10 тыс. подписчиков идентифицироваться в Роскомнадзоре.

Согласно предложенным изменениям, владельцы таких каналов будут обязаны предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор в порядке и составе, которые определит правительство. В случае соблюдения российского законодательства каналы будут включены в соответствующий перечень Роскомнадзора и маркированы соцсетью.

Однако для владельцев каналов, которые не пройдут верификацию, вводится запрет на размещение рекламы и репост их сообщений другими каналами. Отсутствие верификации не запрещает ведение страницы, однако ограничит ее функционал.

Анастасия Фартыгина