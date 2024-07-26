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Apple обязалась следовать рекомендациям властей США по безопасности при разработке ИИ

19:49, 26.07.2024
Apple обязалась следовать рекомендациям властей США по безопасности при разработке ИИ
Фото: Laura Chouette на Unsplash

Американская компания Apple взяла на себя добровольные обязательства по ответственному развитию технологий искусственного интеллекта, пишет РИА «Новости».

Администрация США опубликовала отчет о работе, проделанной после издания указа президента о необходимости контроля над рисками, которые представляет ИИ. В отчете говорится о важности тестирования новых систем ИИ независимыми экспертами и правительственными структурами. Также сообщается, что в прошлом году подобные обязательства взяли на себя 15 американских компаний, включая OpenAI, Amazon, Google, Meta* и Microsoft.

Рекомендации Белого дома касаются прежде всего необходимости тестирования новых систем искусственного интеллекта для минимизации рисков как для национальной безопасности, так и для простых пользователей. Правила, разработанные Белым домом, пока носят лишь рекомендательный характер и не имеют силы закона.

Напомним, стартап Odyssey, созданный бывшими руководителями компаний Voyage и Wayve, привлек $9 млн для разработки продвинутых моделей искусственного интеллекта, способных генерировать высококачественное видео для фильмов и игр.

Справка

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

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