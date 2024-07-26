Apple обязалась следовать рекомендациям властей США по безопасности при разработке ИИ

Американская компания Apple взяла на себя добровольные обязательства по ответственному развитию технологий искусственного интеллекта, пишет РИА «Новости».

Администрация США опубликовала отчет о работе, проделанной после издания указа президента о необходимости контроля над рисками, которые представляет ИИ. В отчете говорится о важности тестирования новых систем ИИ независимыми экспертами и правительственными структурами. Также сообщается, что в прошлом году подобные обязательства взяли на себя 15 американских компаний, включая OpenAI, Amazon, Google, Meta* и Microsoft.

Рекомендации Белого дома касаются прежде всего необходимости тестирования новых систем искусственного интеллекта для минимизации рисков как для национальной безопасности, так и для простых пользователей. Правила, разработанные Белым домом, пока носят лишь рекомендательный характер и не имеют силы закона.

Напомним, стартап Odyssey, созданный бывшими руководителями компаний Voyage и Wayve, привлек $9 млн для разработки продвинутых моделей искусственного интеллекта, способных генерировать высококачественное видео для фильмов и игр.