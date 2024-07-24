В России разрабатывают вакцину против шести штаммов ротавируса

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Ученые НИЦЭМ им. Гамалеи проводят испытания новой вакцины против шести распространенных в России штаммов ротавируса. По словам руководителя центра Александра Гинцбурга, вакцина может появиться в 2025 году, пишет ТАСС.

— Данная вакцина прошла испытания на взрослых. Сейчас получено разрешение на исследование этой вакцины на детском контингенте. Надеюсь, что мы выполним то поручение законодательное, которое имеется, и в 2025 году страна будет обладать собственной вакциной, которая будет защищать именно от собственных эндемичных штаммов ротавируса, — сказал Гинцбург на форуме «Здоровое общество».

Он также отметил, что в России циркулирует шесть основных штаммов ротавируса, которые не сильно пересекаются по своему антигенному составу с теми вакцинами, которые закупаются за рубежом.

Новая технология позволит создать вакцину, содержащую вирусоподобные частицы, лишенные нуклеиновой кислоты и не являющиеся инфекционными. Это должно обеспечить защиту сразу от шести различных штаммов.

Ранее Гинцбург заявил, что в середине 2025 года в России может появиться собственная бустерная вакцина для защиты от туберкулеза.

