МВД России разработало проект новой стратегии противодействия экстремизму

Фото: Максим Платонов

МВД России подготовило проект указа президента страны Владимира Путина об утверждении новой стратегии по противодействию экстремизму в России. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

В проекте говорится, что новая стратегия должна заменить действующий документ, утвержденный указом президента от 29 мая 2020 года №344 «Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

Согласно пояснительной записке к проекту, в новом документе дополнительно проанализированы источники угроз экстремизма в современной России, скорректированы термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму». Также сформулированы понятия «ксенофобия» и «русофобия».

Особое внимание уделено противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения специальной военной операции и включения в состав страны новых территорий.

Предусмотрен комплекс задач организационного и правового характера, охватывающий практически все направления государственной политики. Важная роль отведена участию институтов гражданского общества и образовательных организаций в противодействии экстремистским проявлениям на территории России.