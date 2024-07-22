В Гренландии по запросу Японии задержали одного из основателей Greenpeace

Фото: Максим Платонов

В Гренландии взяли под стражу одного из основателей международной экологической компании Greenpeace Пола Уотсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzau.

Запрос об экстрадиции подала Япония. Она требует выдачи 73-летнего канадско-американского активиста за «нападение на китобоев и препятствование им в их работе».

Слушания по вопросу об экстрадиции состоятся в августе. До этого момента Уотсон будет находиться под стражей неподалеку от Нуука (город в Гренландии). При этом сам активист не признает предъявленные ему обвинения, а его адвокаты считают, что выдача его Японии противоречит Европейской конвенции о правах человека, поскольку в Японии права человека не соблюдаются.

— Мы будем бороться за освобождение нашего клиента и выступаем категорически против любого запроса об экстрадиции, — прокомментировал ситуацию специалист по правам человека член команды защитников Пола Уотсона Франсуа Зимерай.

Как сообщается, решение об экстрадиции Уотсона будет принято Министерством юстиции государства.

Олег Исаков