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Экстренная посадка и задержка рейсов: казанцы столкнулись с преградой при перелете домой

10:38, 22.07.2024
Экстренная посадка и задержка рейсов: казанцы столкнулись с преградой при перелете домой
Фото: Максим Платонов

Экипаж рейса ZF-1018 авиакомпании AZUR air, летевшего из Антальи в Казань, принял решение о посадке на запасном аэродроме в Самаре из-за подозрений на некорректные параметры работы одной из систем воздушного судна. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также рейс из Казани в турецкий Даламан, запланированный на 14.40, задержался почти на три часа. Более 350 туристов, ожидавших вылета из Казани в 8.25, столкнулись с серьезной задержкой рейса.

Напомним, что сбой в работе ПО Microsoft привел к отмене более 2,2 тысячи авиарейсов и почти 24 тысячи были задержаны по всему миру.

Анастасия Фартыгина

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