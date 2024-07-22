Экстренная посадка и задержка рейсов: казанцы столкнулись с преградой при перелете домой

Фото: Максим Платонов

Экипаж рейса ZF-1018 авиакомпании AZUR air, летевшего из Антальи в Казань, принял решение о посадке на запасном аэродроме в Самаре из-за подозрений на некорректные параметры работы одной из систем воздушного судна. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также рейс из Казани в турецкий Даламан, запланированный на 14.40, задержался почти на три часа. Более 350 туристов, ожидавших вылета из Казани в 8.25, столкнулись с серьезной задержкой рейса.



Напомним, что сбой в работе ПО Microsoft привел к отмене более 2,2 тысячи авиарейсов и почти 24 тысячи были задержаны по всему миру.



Анастасия Фартыгина