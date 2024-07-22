В Казани на стройке полицейские выявили 14 нелегалов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на стройке полицейские выявили 14 нелегалов. Нарушители миграционного законодательства были выявлены в рамках проверки одного из строящихся жилых комплексов в столице Татарстана.

По результатам проверки из 61 мигранта, работающего на данном объекте, в отношении 14 стражи правопорядка составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию и пребывания в стране.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают юридических лиц, которые наняли рабочих без проверки законности осуществления иностранцами трудовой деятельности. Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства будут проводиться и в дальнейшем, сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

В конце прошлой недели сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами Росгвардии провели рейд на одной из строек Казани. В результате проверки они выявили 21 иностранца, который незаконно пребывает на территории России.

Разиль Самигуллин