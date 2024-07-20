На совещании кабмина республики рассказали о ходе реализации программы «Наш двор»

Фото: Максим Платонов

В ходе заседания правительства Татарстана был представлен доклад о ходе реализации программы благоустройства дворовых территорий «Наш двор». В настоящее время дорожные работы проводятся в 31 районе, и Лаишевский район уже завершил их во всех четырех дворах.

Однако за последние две недели только 26 районов показали динамику менее 10%. Хуже всего дела обстоят в Сарманово и Тетюшах, где показатель составляет менее 5%. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поручил разобраться с причинами отставания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Специалисты Института развития городов провели мониторинг дворов этого года в 16 районах. Они выявили проблемы с качеством работ у подрядчиков, особенно в Набережных Челнах, где были обнаружены нарушения при установке освещения. Также в ряде районов были выявлены проблемы с состоянием дворов, сданных в 2023 году: нехватка песка на детских площадках, сломанные горки и провалы асфальта после ремонта сетей.

Уже началась подготовка к программе «Наш двор» на 2025 год. Пока районы сдали документы лишь на половину объектов. Вовсе не предоставили схемы Альметьевский, Арский, Лаишевский, Лениногорский, Нурлатский и Чистопольский районы. Главам напомнили срок — до 31 июля.

Разиль Самигуллин