«Я должен был умереть»: Дональд Трамп прокомментировал покушение на свою жизнь

Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью изданию New York Post, в котором прокомментировал попытку покушения на него во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик заявил, что должен был погибнуть в результате нападения.

— Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв. Я должен был умереть, — цитирует его слова RT.

Напомним, во время покушения экс-президент получил ранение в ухо. Полную сводку попытки покушения читайте в сюжете «Реального времени».