Минстрой Татарстана отправился в Узбекистан для привлечения на работу выпускников местных учебных заведений

С 3 по 6 июля делегация из Татарстана во главе с министром труда и социальной защиты Эльмирой Зариповой и министром образования и науки Ильсуром Хадиуллиным посетит Узбекистан, передает пресс-служба ведомства. Цель визита — привлечение на работу в Татарстан выпускников средних специальных учебных заведений Узбекистана, профориентация и подготовка специалистов.



В состав делегации вошли замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильшат Гимаев, представители Минпромторга, Миндортранса, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а также ряда предприятий республики.

Татарстанская делегация посетит Ташкент, Навои, Самарканд и Бухару. В планах — встречи с руководством трех министерств Узбекистана: высшего образования, науки и инноваций; дошкольного и школьного образования; занятости и сокращения бедности. Также запланированы переговоры с представителями Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Кроме того, в Самарканде делегаты встретятся с хокимом Самаркандской области и директорами местных учреждений среднего профессионального образования в сфере транспорта, строительства и машиностроения. Они также посетят учебные заведения. Такие же встречи пройдут в Навои и Бухаре.