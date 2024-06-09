Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака могут быть представлены уже в этом году
Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака могут быть представлены уже в конце текущего года. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям, — подчеркнул он.
Министр добавил, что вакцина разработана усилиями нескольких ученых команд — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Финансируется разработка за счет государственных средств.
В Татарстане проживает более 117 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. При этом за минувший год в Татарстане за год выявили рекордное число лиц с онкологией.
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