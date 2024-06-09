Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены для иностранцев

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства страны для иностранцев. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

— Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку. И эта работа будет продолжаться, — заявил он.

По его словам, количество учебных заведений могут увеличить. При этом в Рособрнадзоре не выявили в вузах нарушений порядка проведения экзаменов для иностранцев.

По данным Минобрнауки, в России работают 129 площадок для экзаменации мигрантов. 87 из них — на базе вузов.



Елизавета Пуншева