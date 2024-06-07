Матвиенко: переговоры между Россией и Украиной возможны при соблюдении определенных условий

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться при условии учета реальной ситуации и обеспечения абсолютной безопасности для России. Об этом она сказала в интервью на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

— Возможность переговоров есть. Но для того чтобы из возможности она перешла в реалии, известен подход России. Он неоднократно озвучен был и президентом, и всеми нами. Что переговоры возможны, первое, только на условиях реальной ситуации и на условиях абсолютной безопасности России, а это является основными целями СВО, — отметила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин заявил о соотношении потерь России и Украины. Он отметил, что это соотношение — примерно один к пяти.

— В настоящее время в плену российских войск находятся 6 465 военных ВСУ, в то время как в плену украинских войск пребывают 1 348 военных со стороны России, — рассказал глава государства.