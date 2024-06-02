В Мордовии введена административная ответственность за бесконтрольное нахождение детей на воде

Фото: Динар Фатыхов

На очередной сессии Государственного Собрания Республики Мордовия был рассмотрен и принят проект закона, направленный на обеспечение безопасности на водных объектах. Инициатива была внесена прокурором Мордовии Сергеем Лапиным, сообщила газета «Известия Мордовии».

Прокурор подчеркнул, что ежегодно с наступлением жаркой погоды на водоемах республики гибнут люди, в том числе дети. Причиной этого является недостаточное внимание взрослых. По словам Сергея Лапина, только в прошлый купальный сезон в Мордовии погибли 18 человек, в том числе двое детей.

Новый законопроект вводит административную ответственность за бесконтрольное пребывание несовершеннолетних на водных объектах и береговой полосе, независимо от того, умеют они плавать или нет. Также инициатива обязывает взрослых не допускать плавания детей с использованием неприспособленных для этого средств. Кроме того, предусмотрена ответственность за отсутствие в организованных местах купания и массового отдыха спасательных станций и постов.

Помимо этого, парламентарии единогласно проголосовали еще за одну инициативу, имеющую социальную значимость. С 1 января 2025 года в Мордовии будет действовать новая дополнительная мера поддержки многодетных семей. Мамы и папы, воспитывающие трех и более малышей, получат ежемесячную денежную компенсацию в размере 30 процентов расходов на оплату жилого помещения. Ранее для этой категории граждан в Мордовии была установлена ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг.

Также на сессии были приняты другие важные решения. В частности, утвержден проект закона, запрещающий участвовать в региональных выборах иностранным агентам и лицам, причастным к экстремизму и терроризму. Народные избранники тайным голосованием утвердили одну треть состава Общественной палаты РМ и поддержали назначение на должность мирового судьи РМ.

Стоит подчеркнуть, что о безопасности детей на водных объектах 1 июня высказался раис Татарстана Рустам Минниханов. Так, правлению МЧС России по Татарстану поручено усилить контроль за обеспечением мер безопасности людей на водных объектах — как во время купания, так и при эксплуатации маломерных судов. Также будет организовано патрулирование на объектах отдыха на воде.