ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении серии терактов на объектах железнодорожного транспорта в Крыму. По данным ведомства, террористические акты были запланированы украинскими спецслужбами, сообщает «Интерфакс».

В ФСБ уточнили, что фигуранты планировали совершить теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма. Целью было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.

Аналогичная работа сотрудниками ФСБ была проведена 16 мая. Так, двое агентов украинских спецслужб планировали устроить взрыв на одном из объектов железной дороги. Предотвращение террористического акта произошло в Ленинском районе Крыма.

Разиль Самигуллин