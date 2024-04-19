Правительство постановило сократить срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра»

Правительство постановило сократить срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Благодаря данному изменению дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Данное решение поможет оперативно передавать лекарства из запаса фонда в медицинские учреждения после постановки диагноза ребенку. В общей сложности данная процедура сократиться с 24 до 6 рабочих дней.

Фонд «Круг добра» создан по инициативе президента России в 2021 году. Организация финансируется из федерального бюджета для оказания дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями.

Напомним, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В обновленный перечень добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин