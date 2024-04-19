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Правительство постановило сократить срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра»

09:20, 19.04.2024

Правительство постановило сократить срок предоставления лекарств для подопечных фонда «Круг добра». Документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным. Благодаря данному изменению дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарственные препараты. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Данное решение поможет оперативно передавать лекарства из запаса фонда в медицинские учреждения после постановки диагноза ребенку. В общей сложности данная процедура сократиться с 24 до 6 рабочих дней.

Фонд «Круг добра» создан по инициативе президента России в 2021 году. Организация финансируется из федерального бюджета для оказания дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями.

Напомним, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями. В обновленный перечень добавлены три комбинированных препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями.

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Разиль Самигуллин
Общество

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