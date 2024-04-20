В Госдуме предложили защитить авторские права на произведения, созданные с помощью нейросетей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил о необходимости разработки законопроекта, регулирующего меры защиты авторских прав за использование нейросетей в своих произведениях.



По словам депутата, произведения, сделанные при помощи искусственного интеллекта, в ближайшем будущем будут приносить большие деньги авторам. Ткачев отметил, что существует много форм создания интеллектуального продукта, и поэтому важно установить различные меры защиты авторских прав и ответственность за использование технологий, в зависимости от степени участия человека в процессе создания.

Парламентарий также подчеркнул, что ответственным за произведения, созданные нейросетями, будет человек, который воспользовался этой технологией. Решения, как и что генерировать, принимает конкретный человек. Вознаграждение за такие произведения будет получать автор.

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Анастасия Фартыгина