Альметьевский молочный комбинат попросил татарстанское УФАС оценить действия телеканала НТВ

Татарстанский производитель молочной продукции обратился в Татарстанское УФАС России с просьбой оценить действия телекомпании НТВ на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Поводом для обращения стало появление на сайте НТВ информации, которая ставит под сомнение качество продукции, выпускаемой Альметьевским молочным комбинатом. В частности, в материале приводятся данные о наличии в продукции комбината запрещенного фермента. Однако, по мнению производителя, эти сведения не подкреплены результатами исследований. Более того, компания утверждает, что ее не информировали о проведении экспертизы и не уведомляли о результатах.

Альметьевский молочный комбинат работает в системах «Меркурий» и «Честный знак», поэтому продукция предприятия проходит обязательную лабораторную проверку. Ложная информация о качестве продукции может повлечь для производителя негативные последствия.

Обращение татарстанской компании находится на рассмотрении в Татарстанском УФАС России. Ранее ООО «Алексеевский молочный завод» в 2023 году сократил чистую прибыль на 197%. Убыток организации составил 28,3 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

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Разиль Самигуллин