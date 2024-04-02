Алексеевский молочный завод оказался убыточным на фоне роста выручки

Фото: Динар Фатыхов

ООО «Алексеевский молочный завод» в 2023 году сократил чистую прибыль на 197%. Убыток организации составил 28,3 млн рублей, выяснило «Реальное время» из финансовой отчетности компании.

Валовая прибыль «Алексеевского молочного завода» при этом сократилась с 71 млн (в 2022-м) до 33 млн в 2023 году. Сокращение на 38 млн связано с тем, что себестоимость продаж возросла на 20%, до 697,3 млн рублей при росте выручки в 12%. Она достигла 730,3 млн рублей.

Существенное влияние ни финансовый результат завода оказали несколько факторов:

продажи по итогам прошлого года были убыточны на 206% и достигли 22,2 млн рублей. В 2022-м продажи были прибыльными и достигли 21,1 млн рублей;

прочие расходы уменьшились с 168 до 2,8 млн рублей, или на 98,4%. Однако сократились и прочие доходы предприятия — с 193,6 до 5,5 млн рублей, или на 97%;

убыток до налогообложения составил 34,5 млн рублей и вырос на 193% по сравнению с 2022 годом.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 24,2 млн рублей (на конец 2022 года — 26 млн рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 211,8 (против 224,7 млн рублей), в том числе заемных средств — в 176,5 млн рублей (против 196,4 млн рублей).

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Рената Валеева