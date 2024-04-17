Минюст Татарстана проведет обучение для работников аппарата мировых судей за 900 тыс рублей
Министерство юстиции Республики Татарстан объявило электронный аукцион по выбору подрядчика, который предоставит образовательные услуги по повышению квалификации работников аппаратов мировых судей региона. Проект оценивается в 896 400 рублей.
Для сотрудников аппарата мировых судей будет организована программа повышения квалификации «Правовые, организационные и нравственные основы в деятельности работника аппарата мирового судьи». Общая продолжительность курса составит 36 академических часов. Всего в обучении примут участие 108 человек, стоимость обучения на одного участника составит 8 300 рублей.
Программа повышения квалификации предназначена для следующих сотрудников аппаратов мировых судей: консультанты, секретари судебных заседаний, заведующие канцелярией и старшие специалисты 2 разряда.
Обучение будет включать лекции, практические и семинарские занятия, деловые и ролевые игры, выездные занятия, семинары по обмену опытом, тренинги, «круглые столы», групповые и индивидуальные консультации.
Курс будет состоять из шести тем:
- Организационные вопросы деятельности работников аппаратов мировых судей.
- Актуальные вопросы российского законодательства.
- Роль аппарата суда в решении задач повышения качества и оперативности судопроизводства.
- Основы антикоррупционного законодательства в сфере государственной гражданской службы.
- Психология делового общения.
- Информационные технологии в судопроизводстве.
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