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Минюст Татарстана проведет обучение для работников аппарата мировых судей за 900 тыс рублей

10:24, 17.04.2024
Минюст Татарстана проведет обучение для работников аппарата мировых судей за 900 тыс рублей
Фото: Динар Фатыхов

Министерство юстиции Республики Татарстан объявило электронный аукцион по выбору подрядчика, который предоставит образовательные услуги по повышению квалификации работников аппаратов мировых судей региона. Проект оценивается в 896 400 рублей.

Для сотрудников аппарата мировых судей будет организована программа повышения квалификации «Правовые, организационные и нравственные основы в деятельности работника аппарата мирового судьи». Общая продолжительность курса составит 36 академических часов. Всего в обучении примут участие 108 человек, стоимость обучения на одного участника составит 8 300 рублей.

Программа повышения квалификации предназначена для следующих сотрудников аппаратов мировых судей: консультанты, секретари судебных заседаний, заведующие канцелярией и старшие специалисты 2 разряда.

Обучение будет включать лекции, практические и семинарские занятия, деловые и ролевые игры, выездные занятия, семинары по обмену опытом, тренинги, «круглые столы», групповые и индивидуальные консультации.

Курс будет состоять из шести тем:

  • Организационные вопросы деятельности работников аппаратов мировых судей.
  • Актуальные вопросы российского законодательства.
  • Роль аппарата суда в решении задач повышения качества и оперативности судопроизводства.
  • Основы антикоррупционного законодательства в сфере государственной гражданской службы.
  • Психология делового общения.
  • Информационные технологии в судопроизводстве.

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Рената Валеева
ОбществоОбразование Татарстан

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