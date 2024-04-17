По итогам выборов президента России возбудили 21 уголовное дело

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации подтвердила всего 12 случаев возможных нарушений на прошедших выборах президента России. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИКа России.



Во время выборов были зафиксированы инциденты с попытками порчи бюллетеней для голосования: в 26 регионах страны был использован раствор зеленки. Всего был зафиксирован 41 инцидент, пострадали 240 бюллетеней, из них не удалось сохранить только 36. «Нагадили не власти, а согражданам», — прокомментировала инциденты Памфилова.

Также были попытки поджечь урны и избирательные участки. Так, в Санкт-Петербурге арестовали женщину, бросившую коктейль Молотова в стену участковой избирательной комиссии (УИК).

Накануне Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации. Инаугурация запланирована на 7 мая.

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Анастасия Фартыгина