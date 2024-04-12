Затоплено 5 мостов и 2 участка автодорог: МЧС Татарстана сообщило о гидрологической обстановке

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан на 15.00 12 апреля, весеннее наполнение Куйбышевского водохранилища продолжается. За прошедшие сутки уровень воды в водохранилище в пределах территории Татарстана повысился на 17–23 см.

На большей части Нижнекамского водохранилища уровни воды за сутки понизились на 3–6 см. На Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах наблюдается дрейф льда различной интенсивности.

Весеннее половодье продолжается и на реках республики. Так, рост уровня воды на 15–47 см отмечен на реках Иж, Ик и Казанка. На остальных реках продолжился спад высоты паводочной волны.

Уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже уровней выхода воды на пойму на 11–590 см, ниже среднемноголетних максимальных значений и опасных уровней. На реке Малый Черемшан выход воды на пойму прекратился.

По состоянию на 15.00 12 апреля остаются затоплены 5 низководных мостов и 2 участка автодорог. Освободился от воды один низководный мост на реке Шешма в населенном пункте Слобода Архангельская Новошешминского района.

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Рената Валеева