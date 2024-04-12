Почти половина россиян после прочтения книг о космосе думают о месте человека во Вселенной

Фото: Динар Фатыхов

Литературная платформа для писателей и читателей «Литнет» провела опрос среди своих пользователей, чтобы узнать, насколько интересны книги о космосе и что любят читать в этой тематике. В опросе участвовали 2 823 человека, но 27% респондентов завершили опрос в начале, поскольку не читают книги о космосе. В итоге исследование проводилось по результатам ответов 2 067 человек со всей России.

Среди опрошенных 74% читают книги о космосе примерно раз в месяц или реже. Фэнтези (58%), любовный роман (57%) и фантастика (47%) стали самыми популярными жанрами в этой категории. Респонденты также рассказали, почему их привлекает космическая тематика. Больше всего читателей привлекает исследование других планет и космических тел (53%) и поиск внеземной жизни и экзопланет (50%). А 73% опрошенных считают, что тема космоса в принципе интересна тем, что дает возможность фантазировать и открыть новые миры.

Как и любая литература книги о космосе поднимают различные темы. Самыми важными и актуальными среди них стали поиск жизни во Вселенной (54%) и исследование космоса (52%). А 45% россиян после прочтения книг о космосе задумываются о месте человека во Вселенной.

Топ-10 авторов-классиков:

Братья Стругацкие — 6%; Кир Булычев — 6%; Иван Ефремов — 5%; Рэй Брэдбери — 4%; Станислав Лем — 4%; Айзек Азимов — 4%; Стивен Хокинг — 3%; Фрэнк Герберт — 2%; Александр Беляев — 2%; Ольга Громыко — 1%.

«Мы наблюдаем большой интерес читателей к теме космоса — тематические теги пользуются популярностью, но более востребована на платформе все же любовная фантастика. Этот жанр часто совмещен с научной и космической фантастикой: авторы охотно обогащают свои истории элементами этих направлений», — рассказала литературный редактор «Литнета» Анастасия Тугова.

Топ-10 книг о космосе:

«Дюна» Фрэнка Герберта — 6%; «Солярис» Станислава Лема — 5%; «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса — 5%; «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова — 4%; «Стальная крыса» Гарри Гаррисона — 4%; «Аэлита» Алексея Толстого — 3%; «Час быка» Ивана Ефремова — 2%; «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери — 2%; «Космобиолухи» Ольги Громыко — 1%; «Трудно быть богом» братьев Стругацких — 1%.

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Екатерина Петрова