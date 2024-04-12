Путин наградил трех жителей Татарстана государственными наградами
Владимир Путин подписал указ от 12 апреля «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Согласно документу, трое жителей Татарстана были удостоены государственных наград.
- Сайме Сабирова, учитель муниципального учреждения «Кулле-Киминская» в Атнинском районе Республики Татарстан, получила звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;
- Владимир Лосев, специалист по динамике роторов и валопроводов Казанского завода компрессорного машиностроения, и Рафаиль Хабибуллин, фрезеровщик того же завода, были удостоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан