Владимир Путин получил доклады от губернаторов и главы МЧС о ситуации с паводками в субъектах страны

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с паводками в трех регионах — Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Губернаторы этих областей представили президенту свои доклады.

Отдельно о ситуации рассказал глава МЧС Александр Куренков. Он прибыл на место в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка и помощи населению, проживающему в зонах затопления.

Ранее сегодня Владимир Путин также провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств поручили премьер-министрам обеих стран взять ситуацию под контроль и скоординировать действия для эффективной борьбы с последствиями паводка. Ранее заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко назвал паводок на Урале и в Поволжье историческим. Он также отметил, что подобной сложной ситуации еще не было.

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Разиль Самигуллин