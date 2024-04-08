В Татарстане с начала года в ДТП погибли 68 человек

В Татарстане с начала 2024 года в ДТП погибли 68 человек, узнало «Реальное время» по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации. В сравнении с аналогичным периодом (с января по март) 2023 года, количество жертв аварий выросло. По показателям прошлого года их число составило 50 человек.

В общей сложности за прошедший 2023 год в Татарстане в результате ДТП погибли 279 человек. Самым «опасным» месяцем выдался сентябрь — 39 жертв. А самым «безопасным» стал март — 11 погибших. Всего по Приволжскому федеральному округу количество жертв за прошлый год составило 2 925 человек. По всей стране показатель достиг 14 504 человека.

Накануне в ДТП в Зеленодольске погибли помощник главы администрации Зеленодольского муниципального района Дамир Низамов и заместитель начальника отдела потребительского рынка ЗМР Виталий Агачев. Кроме того, за 7 апреля в Казани зафиксировано 85 дорожно-транспортных происшествий, сообщила Госавтоинспекция Полка ДПС УМВД России по Казани.

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Олег Исаков