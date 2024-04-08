В Казани за 7 апреля произошло 85 ДТП

За 7 апреля в Казани зафиксировано 85 дорожно-транспортных происшествий. Среди них один случай с пострадавшим — наезд на препятствие из-за несоблюдения безопасной скорости. Об этом сообщает Госавтоинспекция Полка ДПС УМВД России по Казани.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и пять водителей без права управления транспортным средством. Также в отделы полиции были доставлены девять граждан по подозрению в совершении преступлений.

Ранее пресс-служба МВД по Татарстану сообщила смертельном ДТП, которое произошло 7 апреля 2024 года на 115 км трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Разиль Самигуллин