В Казани заново стартует суд по делу о криптоферме в метро

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани приступает к повторному рассмотрению дела экс-руководителей МУП «Метроэлектротранс», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями путем использования мощностей подземки для майнинга криптовалюты. Первый приговор по этому делу отменили в кассации, передает журналист «Реального времени».



Напомним фабулу обвинения против бывшего главного инженера МУП Алексея Смирнова и главы службы энергохозяйства наземного транспорта Антона Шкаберина. По версии следствия, в марте 2021-го они приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции МУП «Метроэлектротранс» и подключились к ее мощностям. Проработала ферма до 25 мая того же года, в этот день ее накрыли сотрудники ФСБ. Ущерб предприятия от энергозатрат на майнинг силовики оценили в 567 тысяч рублей.

Обвиняемые и защита не оспаривают сам факт установки майнингового оборудования, но считают доказанной куда меньшую сумму — 28 тысяч рублей, опираясь на расчеты главного энергетика «Метроэлектротранса». Эта сумма подсудимыми уже погашена.

В апреле 2023-го Вахитовский суд признал вину обоих доказанной и приговорил фигурантов к условным сроком в 1 год с испытательным в 1,5 года и запретом занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе в течение двух лет, а оборудование криптофермы решил уничтожить. Верховный суд РТ отменил это дополнительное наказание, отправил на пересмотр вопрос о судьбе вещественных доказательств — того самого оборудования, а в остальном признал приговор законным.

Однако в феврале 2024 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции посчитал нужным полностью отменить приговор по этому делу и вернуть его на пересмотр в районный суд Казани.