Уровень воды в реках Татарстана упал за сутки до 117 см

Фото: Динар Фатыхов

По сообщению ГУ МЧС по республике, на реках Татарстана наблюдается понижение уровня воды: за сутки он упал от 14 до 117 см.

На некоторых реках зафиксирован подъем уровня воды. На 20–39 см уровень вырос на реках Иж (гидропост Яган, Удмуртская Республика) и Вятка (гидропост Вятские Поляны, Кировская область). Кроме того, продолжается процесс ледоразрушения на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.



Сохраняется выход воды на пойму на реках Малый Черемшан, Свияга и Кубня. На реках Степной Зай и Карла выход воды на пойму прекратился.

Напомним, в Татарстане остаются подтопленными 6 низководных мостов, 3 участка автомобильных дорог и 11 приусадебных участков. В то же время освободился от воды один участок автомобильной дороги на реке Чебоксарка (ГТС) в селе Чувашская Чебоксарка в Новошешминском районе, а также 88 приусадебных участков, сообщает ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

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Рената Валеева