Мэр Оренбурга предупредил о возможном запах у питьевой воды

Фото: Динар Фатыхов

Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в связи с паводком «Оренбург водоканал» проводит обеззараживание воды хлором в концентрации 1 миллиграмм на литр. Из-за этого у воды может появиться специфический запах, но он не представляет опасности.

Салмин подчеркнул, что вода в кране остается питьевой и соответствует всем санитарным требованиям. Однако перед употреблением он рекомендует кипятить воду.

Ранее стало известно, что из-за подтопления в результате неблагоприятных погодных условий в Орске погибли 4 человека: двое из погибших испытали сердечный приступ, один человек умер естественной смертью, еще один совершил самоубийство.



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Рената Валеева