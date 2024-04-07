В Орске в результате паводков погибли 4 человека

В городе Орске произошло трагическое событие: из-за подтопления в результате неблагоприятных погодных условий погибли четыре человека.

Как сообщили «РИА Новости» в мэрии города, двое из погибших испытали сердечный приступ, один человек умер естественной смертью, еще один совершил самоубийство.

Ситуация в городе остается напряженной, ведется работа по устранению последствий подтопления и оказанию помощи пострадавшим. Власти города призывают жителей быть осторожными и внимательными.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина