В российской школьной программе хотят сократить объем домашних и контрольных работ

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать и реализовать комплекс мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной школьной программы.

Изменения предполагают сокращение объема домашних заданий и усиление межпредметных связей. Также для учеников уберут дополнительные контрольные работы, которые не предусмотрены нормативно-правовыми актами РФ. Комплекс мер должен быть реализован до 1 декабря.

Напомним, с нового учебного года в школах Казани произойдут изменения в учебной программе. Появятся два новых предмета: «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин