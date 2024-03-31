ГАСО РТ представил новую программу, Александр Сладковский объяснил, что «не ищет легких путей»

Фото: Динар Фатыхов

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского представил в БКЗ сложную, редко исполняемую программу из произведений немецких композиторов XX века Пауля Хиндемита, Макса Бруха и венгра Белы Бартока.

Прозвучали Симфонические метаморфозы тем Вебера (П. Хиндемит), Концерт для оркестра (одно из главных творений Б. Бартока), Концерт №1 для скрипки с оркестром (М. Брух). Солировала скрипачка Елена Таросян, лауреат XVII Международного конкурса им. П. Чайковского. За дирижерским пультом в этот вечер был Александр Сладковский. Несмотря на сложность программы, свободных мест в зале не было. Маэстро объяснил свой выбор произведений:

— Программой этого концерта мы с оркестром показали, что не ищем легких путей. Сочинения Хиндемита и Бартока — это редко исполняемые, сложнейшие пьесы для оркестра. Я бы их назвал парадом солистов. Выступать же с прекрасными молодыми музыкантами, лауреатами престижнейших конкурсов, каким является Елена Таросян, для нас удовольствие и большая честь.

Эту же программу ГАСО РТ представит в Москве — в рамках абонемента оркестра в Московской государственной академической филармонии. Об этом абонементе Александр Сладковский рассказывал в интервью «Реальному времени» в преддверии сезона.

Людмила Губаева