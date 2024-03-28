В Татарстане увеличилась популяция лесных животных

На пресс-конференции, посвященной итогам зимнего маршрутного учета диких животных, заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов отметил увеличение популяции лесной дичи.

— По сравнению с прошлым годом численность лося выросла на 2% и составила 16 084 особи, косули — на 10% (16 570 особей), куницы — на 8% (2700). Также наблюдается значительный рост популяции тетерева — на 37%. Кроме того, зафиксировано увеличение численности зайцев: русака — на 37 тысяч особей, беляка — на 9 тысяч, — сообщил Шарафутдинов.



Ближайший сезон охоты запланировали открыть на водоплавающую дичь, рассказал начальник отдела мониторинга животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ильфат Валеев. Он также отметил, что в период с 20 по 30 апреля разрешат охоту на селезней, манных уток, гусей и других птиц.

Ранее на пресс-конференции сообщили, что общая стоимость охотничьих ресурсов в Татарстане составила 2,7 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина