Кубок России по BMX-фристайлу пройдет в Казани

В казанском экстрим-парке «Урам» 23 и 24 марта состоится Кубок России по BMX-фристайлу. В турнире примут участие лучшие российские райдеры, в том числе спортсмены из Казани Ирек Ризаев и Джамиль Ахметзянов.

В субботу пройдет квалификационный тур, а в воскресенье — финал. В соревнованиях поборются юноши и девушки 13—14 и 15—16 лет, юниоры и юниорки 17—18 лет, мужчины и женщины от 19 лет. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Казанский экстрим-парк уже принимал соревнования по фиджитал-дисциплине BMX-фристайл, победителем в которой стал Ирек Ризаев. Ранее в экстрим-парке «Урам» прошел координационный совет, на котором активисты «Движения первых» рассказали взрослым о своих инициативах.

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Разиль Самигуллин