Владимир Путин встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Владимир Путин встретился с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Руководитель компании рассказал о завершающем этапе подготовки новой экспедиции на МКС и о планах по развитию госкорпорации.

Юрий Борисов также подарил Владимиру Путину портрет Юрия Гагарина. 9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения космонавта. Ранее президент России подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

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Разиль Самигуллин