Из лагерей беженцев в Сирии вернулось 32 российских ребенка

Курдская сторона вернула 32 российских ребенка из лагерей беженцев в сирийском регионе Заевфратье. На аэродроме Чкаловский их встретила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Среди вернувшихся домой 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет. Их сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи и медэксперты Минздрава.

Детей ждет медицинская проверка в федеральной клинике и социальная реабилитация в московском центре. После этого они встретятся с родственниками под их опекой. Львова-Белова пообещала опекунам помощь от региональных уполномоченных по правам ребенка.

В операции по возвращению детей участвовали посольство РФ в Дамаске, военные группировки в Сирии и Национальный центр управления обороны РФ. Детский омбудсмен поблагодарила за содействие Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, правительство Москвы и сенатора Константина Басюка.

Ранее сообщалось, что жертвами ударов США по приграничным районам Ирака, совершенных сегодня ночью, стали 16 человек. Об этом сообщил официальный представитель иракского правительства Басем аль-Авади.

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Разиль Самигуллин