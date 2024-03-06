Исследование: только 15% студентов считают интернет-зависимость проблемой

Лишь 15% опрошенных студентов Российского государственного социального университета считают интернет-зависимость проблемой. В опросе участвовали студенты РГСУ, ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Плеханова и других вузов. Об этом сообщают «Газет.Ru».

Согласно данным исследования, более четырех часов в день в интернете проводит свыше 48,5% учащихся российских вузов. Еще 42,4% респондентов проводят в социальных сетях и на сайтах три-четыре часа времени и только 9,1% — менее трех часов в день.

При этом 81% молодежи готовы предпочесть интернету офлайн-общение и досуг. Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев считает, что учебный процесс и получение знаний сегодня напрямую связано с использованием интернета, но при необходимости сократить время пребывания в социальных сетях готово 85% студентов.

— Очевидно, что реальная жизнь не должна подменяться виртуальной. Чем выше интеллект человека, тем меньше он зависит от виртуальной вселенной, — комментирует Алиев.



Нафиса Миннехузина