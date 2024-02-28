Стало известно, что грозит вернувшимся звездам, которые распространяли фейки о ВС

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал слова председателя СК России Александра Бастрыкина по поводу покинувших Россию звезд, которые ответят по закону за дискредитацию армии. Об этом сообщает издание RT.

Юрист объяснил, что, когда известный человек высказывает о чем-либо, это перестает быть только его личным делом. Он напомнил о статье 280 УК РФ, которая предполагает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России.

— За указанные противоправные действия — неважно, совершены они на территории России или за ее пределами, — наступает ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 5 лет, — объяснил Соловьев.

Юрист резюмировал, что на практике все будет зависеть от многих обстоятельств. Так как будут учитываться и иные отягчающие и смягчающие обстоятельства. Однако он добавил, что каждый такой случай будет рассмотрен по закону и строго индивидуально.

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Разиль Самигуллин